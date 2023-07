Nietypowy przetarg w Toruniu. Wojskowi będą naprawiać rakiety ziemia-powietrze

Toruńscy wojskowi ogłosili przetarg na remont... rakiet ziemia-powietrze. Do grudnia sprzęt ma być gotowy.

Ogłoszenie zostało umieszczone na portalach wojskowych. Nie wiadomo dokładanie jakiego typu rakiet dotyczy. Chętni mogli składać swoje oferty do 11 lipca.

Najważniejsze kryterium przetargu - cena

Przedmiotem postępowania przetargowego firmowanego przez 12 Oddział Gospodarczy w Toruniu jest „naprawa niesprawnych podzespołów” na podstawie analizy przedstawionych przez Wykonawcę kosztorysów, a także „nadzór nad montażem naprawionych podzespołów do wskazanych rakiet”. Zwycięzca zobowiązany zostanie również do sprawdzenie poprawności działania rakiet i potwierdzenia „Karty oceny stanu technicznego”. Wśród kryteriów oceny ofert najważniejsza była cena cena (60 pkt.), przed terminem (30 pkt.) i gwarancją (10 pkt.).

Zdążyć z remontem przed grudniem

Oczywiście o zlecenie mogą ubiegać się tylko przedsiębiorstwa z koncesją MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym.

Remont musi zostać zakończony do końca listopada.

Naprawy, naprawy

Eksperci od dawna narzekają na wyposażenie polskiej armii w systemy obrony przeciwlotniczej. Choć sporo sprzętu już zakupiono, w cenie jest również ten, który zalega w magazynach.

To już kolejna naprawa rakiet zlecana przez toruński Oddział Gospodarczy. Przed dwoma laty ten sam zamawiający zamówił naprawę i usługi konserwacyjne związane z używanymi w Polsce systemami obrony powietrznej: 9K33 Osa, S-200C Wega oraz 2K12 KUB. Również wówczas kwota transakcji pozostała niejawna, wiadomo jedynie, ze zainteresowanie wyraził jeden oferent. Prace trwały od 2021 do 2023

Wega, OSA, KUB

S-200C Wega to przeciwlotniczy zestaw rakietowy jest systemem, który może razić cele na odległość do 255 km. Zestaw składa się z 6 wyrzutni stacjonarnych i wykorzystuj pociski rakietowe z półaktywnym systemem naprowadzania na cel. Do wersji C zmodernizowały je w latach 1999-2001 Wojskowe Zakłady Uzbrojenia nr 2 w Grudziądzu.

OSA-AK jest samobieżny, przeciwlotniczym zestawem rakietowym do zwalczania celów lecących z prędkością do 500 m/s na wysokości do 5000 metrów. Maksymalna odległości rażenia to do 10.5 km. Zestaw jest wyposażony w system, który umożliwia połączenie danych topograficznych z systemem GPS. Może też przesyłać informacje do dowódcy baterii.

2K12-KUB to dość leciwy system kierowanych rakiet ziemia–powietrze. Może on zwalczać obiekty lecące z prędkością poddźwiękową i naddźwiękową na wysokości od 50 m do 14 km i w odległości do 24 km. Zestaw składa się ze stacji radiolokacyjnej czterech wyrzutni, rakiet kierowanych , dwóch samochodów transportowo-załadowczych oraz z systemu zautomatyzowanego kierowania ogniem. Polecamy nasze grupy i strony na Facebooku: Bieżące wypadki i utrudnienia w Kujawsko-Pomorskiem

Gdzie dobrze zjeść w Toruniu i okolicach?

Toruń Retro!

Sport w Toruniu