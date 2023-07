Skarb z Kępy Bazarowej, czyli kulisy wielkiej kradzieży na toruńskim dworcu

Sto dwadzieścia lat temu rozpoczęła się budowa toruńskiego teatru. Jak wiadomo, przymiarki do tego trwały kilka lat, co zresztą prześledziliśmy. Teatr by nie powstał, gdyby nie toruński budowniczy Reinhard Uebrick, który o budowę zabiegał, zbierał na nią fundusze, opracował projekt, a gdy został on zaakceptowany, Uebrick zrzekł się mandatu radnego, aby nie podejmować decyzji w sprawach, w które był zaangażowany. Musiało mu być przykro, gdy ostatecznie Rada Miasta postanowiła skorzystać z usług wiedeńskich architektów Ferdinanda Fellnera i Hermanna Helmera. Pomimo tego ich wspierał. Nie zwolnił też tempa prac, zbudował i otworzył cementownię pod Dębową Górą, a w czasie, gdy na obecnym placu Teatralnym rozpoczęły się roboty, drukarnię opuszczał przewodnik po Toruniu. Napisany z sercem przez Reinharda Uebricka, bardzo fachowy i praktyczny. Poza zdaniami o tym, że Toruń to piękne miasto budowane przez wieki przez Niemców i Polaków (w czasach kultrurkampfu takie stwierdzenie to było coś), można tam znaleźć mnóstwo wiadomości historycznych, wskazówek dotyczących wartych obejrzenia miejsc w Toruniu i okolicy, bazy noclegowej, opłat za przewóz przez Wisłę, dorożki itp. Jest tam również doskonały plan miasta, po który dziś często sięgamy, a kiedyś nawet, przy współpracy z Biblioteką Główną UMK oraz Kujawsko Pomorską Biblioteką Cyfrową, "Nowości" wydały jego reprodukcję. Premiera oryginału miała natomiast miejsce pod koniec czerwca 1903 roku.