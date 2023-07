Wolontariusze remontują dom dziecka "Młody Las" w Toruniu. Potrzebują naszego wsparcia

Z remontami na co dzień nie mają nic wspólnego, ale kilkunastu "Kobietom z Torunia" to nie przeszkadza, by z pędzlami i szlifierkami w dłoniach odnowić świetlicę w domu dziecka "Młody Las". Już wkrótce ściany będą tu zdobić malunki drzew i tapety, dodające miejscu baśniowego charakteru.

Z remontami na co dzień nie mają nic wspólnego, ale kilkunastu "Kobietom Torunia" to nie przeszkadza, by z pędzlami i szlifierkami w dłoniach odnowić świetlicę w domu dziecka "Młody Las". Już wkrótce ściany będą tu zdobić malunki drzew i tapety, dodające miejscu baśniowego charakteru.

Zobacz wideo: Tyle trzeba zapłacić za ogródek letni na starówce

Dom dziecka "Młody Las" znajduje się w jednej z kamienic na ul. Sienkiewicza w Toruniu. Swoim charakterem sprawił, że pomysłodawcom wyremontowania tutejszej świetlicy od razu wpadł do głowy wyjątkowy projekt. - Jedna strona pomieszczenia będzie nawiązywała do pałacu, dworu. Stąd pomysł na srebrne krzesła i tematyczne tapety, które niebawem będziemy kłaść - wyjaśnia Jarosław Kamiński, na co dzień krawiec i kierownik pracowni teatralnych w Teatrze Baj Pomorski

W "Młodym Lesie" w Toruniu będzie baśniowo i zielono

Krawiec, oprócz pracy w teatrze, regularnie organizuje pokazy mody "Kobiet Torunia". Na wybiegu błyszczą wtedy torunianki, które na co dzień nie zajmują się modelingiem. Kamiński szyje dla nich specjalne suknie, ostatnio z toruńskimi zabytkami.

- Dwie z modelek pracują właśnie w "Młodym lesie". Bardzo nas uczą miłości do tych dzieci. Nie ma co ukrywać, że większość tu mieszkających pochodzi z trudnych rodzin i nie mają swojego bezpiecznego miejsca. Ich opiekunki nas uczulają, że te dzieci zasługują, żeby wiedzieć, jak to jest wyjechać na wakacje, że mogą mieć swój styl i charakter, a nie tylko to, co ktoś im narzuci. Żeby im ułatwiać drogę przez życie, postanowiliśmy zrobić dla nich coś miłego - opowiada Jarosław Kamiński.

Tak 11 lipca zaczął się remont świetlicy. Na początku trzeba było całe pomieszczenie przygotować do pracy. Teraz torunianki, wraz z krawcem, dają nowe życie meblom i ścianom. - Druga część pomieszczenia będzie nawiązywała do ogrodu. Znajome artystki namalują drzewa na ścianach, na podłodze będzie wysepka z dywanu, będą wisieć bujaki. To będzie taki pokój wyciszenia i relaksu - zdradza Kamiński.

W "Młodym Lesie" robią coś dla innych i dla siebie

Czasu na pracę toruniankom nie zostało wiele, bo już w sierpniu w "Młodym Lesie" odbędzie się zjazd wychowanków. - To dobra okazja, by wszyscy spotkali się tutaj i otworzyli to miejsce. Potem już dzieci będą mogły się tu zrelaksować, poczytać czy pograć w gry - dodaje krawiec.

Remont świetlicy to dla "Kobiet Torunia" także dobra okazja, by się lepiej poznać. - Przy okazji czegoś dobrego, zbliżamy się do siebie. Nie trzeba iść na kawę czy na pizzę, żeby spędzić razem czas, można malować, sprzątać, szpachlować. Zwiększamy swoją więź i motywujemy się nawzajem. No i dodatkowo się uczymy się trochę budowlanki - uśmiecha się projektant.

I choć rąk do pracy w świetlicy z pewnością nie brakuje, bo jak podkreśla Kamiński, z motywacją nie ma żadnych kłopotów, tak wciąż potrzebne są materiały i środki na wykończenie projektu. - Można pomóc przekazując nam materiały lub środki, za które je kupimy - mówi. Pomoc można wpłacać na konto o numerze 68 1050 1979 1000 0022 5855 8721 z dopiskiem "remont".