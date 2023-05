Nocne niebo nie tylko nocą. Można je poznać podczas nowego seansu w Planetarium

Nowość w Planetarium: tak ludzie rozumieli i rozumieją Wszechświat

- Samo widowisko przynosi inne spojrzenie na Kosmos. Jest przedstawiony jako całość, jako wszystko, co nas otacza. Seans jest również o naszym zmieniającym się rozumieniu Wszechświata, na przestrzeni tysiącleci. Opisujemy to przy pomocy poematu Jana Kochanowskiego - wyjaśnia Stanisław Rokita, astronom z toruńskiego Planetarium.

To co my widzimy pod kopułą Planetarium, to efekt długiej i ciężkiej pracy. Jak przygotowuje się seans? Skąd czerpać inspiracje?