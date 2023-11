Nowa siedziba Starostwa Powiatowego w Toruniu. Kiedy powstanie?

Nowa siedziba starostwa: starosta złożył zapowiedź

Na początku 2019 roku podczas sesji nowej Rady Powiatu, nowy starosta Marek Olszewski złożył zapowiedź.

- Rozpoczynamy trzecią dziesiątkę istnienia powiatu, więc chcemy przygotować się do działań zmierzających ku własnej siedzibie. Rozglądamy się za lokalizacją. Myślę, że dążenie do tego, aby powiat uporządkował swoje sprawy lokalowe jest działaniem we właściwym kierunku - mówił starosta.

Rzeczywiście, jest co porządkować. Dotychczasowa, wynajmowana za prawie 1,5 miliona złotych rocznie siedziba przy ulicy Towarowej w Toruniu pęka w szwach. Inne instytucja powiatowe jak Powiatowy Urząd Pracy czy Powiatowy Zarząd Dróg mają inne, dość odległe lokalizacje, przy ulicy Polnej w Toruniu.