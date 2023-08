Obchody 30-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

30 lat wspólnych działań

Działania na rzecz środowiska i gospodarki wodnej zaprezentowano na krótkim filmiku przygotowanym właśnie z tej okazji. Widzowie zapoznali się z informacjami na temat przeprowadzanych w tym czasie projektów, których celem było nie tylko zmodernizowanie i przystosowanie środowiska do wymagań współczesnego świata, lecz także uświadomienie, z jak dużymi problemami wszyscy mierzymy się na co dzień. Świadomość jest ważna. A my robimy wszystko, by pochylić się nad stanem planety – można było usłyszeć podczas projekcji. – Jest wiele kwestii, które powinniśmy wziąć pod lupę, by zminimalizować zanieczyszczenie powietrza, gleb i zadbać o czystość wód. Co oprócz tego? Przedstawiono wiele liczb i nazw inwestycji, które świadczą o tym, że działania na rzecz środowiska i gospodarki wodnej mają sens. Potwierdza to chociażby ponad 61 tysięcy zawartych umów na kwotę ponad 3 miliardów złotych na zadania, których celem jest ochrona naturalnego środowiska.