Obiecany i oczekiwany bilecie aglomeracyjny! Gdzie ty?

- Powrót oferty biletu aglomeracyjnego BiT i WiT przygotowuje Polregio, nasz przewoźnik, który realizuje pasażerskie połączenia kolejowe na tych trasach. Wdrożenie tego typu oferty wymaga dłuższej procedury, niż standardowe wdrożenie promocji przez przewoźnika. Wiąże się to z koniecznością przyjęcia przez Rady Miast zainteresowanych samorządów stosownych uchwał zmieniających taryfy miejskie, jak i wprowadzenie zmian do budżetów miast - przypomina Beata Krzemińska. - Oferta biletu metropolitalnego będzie wynikiem umowy między Polregio, Miastem Toruń, Miastem Bydgoszcz i Miastem Włocławek. Przewoźnik poinformował nas, że w minionym tygodniu ostatni z partnerów samorządowych odniósł się pozytywnie do treści umowy, co daje zielone światło do dalszego procedowania sprawy i jej szybkiego, pozytywnego zakończenia. Jesteśmy dobrej myśli.