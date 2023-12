Od czwartku Biedronka w Łubiance zaprasza na zakupy

Biedronka znajduje przy ul. Toruńskiej, naprzeciw ośrodka szkoleniowego Państwowej Straży Pożarnej. Dyskont ma powierzchnię 1100 m2, jest więc to duży, wolnostojący, wielkoformatowy budynek. Przy sklepie powstał parking z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.

To kolejny nowy sklep, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy tej gminy, zwłaszcza ci pracujący w Toruniu, poruszający się Szosą Chełmińską. Przypomnijmy, że na wylocie z Torunia powstają dwie nowe placówki. Jedna z nich, to POLOmarket przy ulicy Figowej 3-5 (jeden z wjazdów na parking będzie od Szosy Chełmińskiej). Szuka pracowników i - jak czytamy na jednym z portali ogłoszeniowych, otworzy się "już wkrótce" i oferuje pracę "od zaraz". Druga to market Dino przy Brzoskwiniowej 95. Na początku budowy zapowiadano, że sklep będzie gotowy w lutym 2024 roku i również szukano pracowników.

