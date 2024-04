Dzielnia w Małej Nieszawce otwarta! Dobra robota KGW "Nowoczesne Gospochy". Można dzielić się jedzeniem, książkami, zabawkami

-Pomaganie jest fajne, dzielenie się jest fajne, bycie eko jest fajne - podkreślają panie działające w Kole Gospodyń Wiejskich "Nowoczesne Gospochy" z podtoruńskiej gminy. To za ich sprawą cale przedsięwzięcie udało się sprawnie zorganizować. A i samo otwarcie Dzielni było radosnym i budującym wydarzeniem.

Nieszawska Dzielnia - tak nazywa się to miejsce. Sporych rozmiarów drewniana szafa z półkami na poszczególne dobra oficjalnie otwarta została w miniony weekend. Stoi przy kaplicy w Małej Nieszawce. Każdy może tutaj zostawić żywność, książki i zabawki. Każdy też może z daru skorzystać. Grunt, by nic się nie marnowało!

Już w styczniu organizatorki rozstrzygnęły konkurs na hasło promujące Dzielnię. Za sprawą głosów mieszkańców wygrała go Monika Kowalik i hasło: "Dzisiaj w Dzielni same dobra, nie wyrzucaj, komuś oddaj! Czego już nie potrzebujesz, drugie życie mu darujesz!".

Jak to z Dzielnią w Małej Nieszawce było: od pomysłu do finału

Gospodynie postanowiły skorzystać z szansy, jaką na realizację pomysłu dawała Fundacja "Pomaganie Krzepi". Napisały projekt i z wielką nadzieją czekały na decyzję. Kiedy przyszła - pozytywna - bez zwłoki zabrały się do pracy. I tak też sprawnie pracowały przez kilka miesięcy: od stworzenia samej konstrukcji, przez docinanie, szlifowanie, przybijanie, malowanie, tworzenie logo, pisanie regulaminów po ustalanie grafików pracy wolontariuszy.

Niedziela z atrakcjami: konkurs, ciasta, lody i duma z Dzielni

W przedsięwzięcie KGW zaangażowanych było mnóstwo osób. I to obu płci. Bo bez naszych mężów by się to nie udało - podkreślają "Nowoczesne Gospochy".

Niedzielne otwarcie Dzielni było wydarzeniem pełnym radości i przyjemności. Gospodynie rozstrzygnęły konkurs plastyczny dla dzieci promujący Dzielnię, częstowały ciastami domowej roboty. Dla najmłodszych nie zabrakło lodów.