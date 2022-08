Odwiedzą 38 hokejowych miast. Niezwykła podróż toruńskich kibiców rozpocznie się w sobotę

- Liczymy, że na lodowiskach, które chcemy odwiedzić, spotkamy ludzi mających w sobie taką hokejową pasję, jaką mamy my. Cel jest szczytny, więc mam nadzieję, że jak najwięcej z nich podpisze naszą koszulkę. Do wszystkich klubów i ich kibiców rozesłaliśmy mailem informacje, że przyjedziemy z wizytą. W części z nich już wcześniej mieliśmy przyjaciół, dzięki czemu wiemy na pewno, że ktoś będzie na nas czekał. W sumie odwiedzimy 38 miejsc. Na początek zaliczamy Gdańsk i Toruń, a później jedziemy już do Czech. Na chwilę wrócimy do Polski i odwiedzimy Jastrzębie, potem udamy się na Słowację, skąd przejedziemy z powrotem do naszego kraju i odwiedzimy pozostałe miasta na południu. W nocy z soboty na niedzielę, za tydzień, zakończymy podróż w Toruniu - powiedział Michał Piszczek, inicjator akcji.