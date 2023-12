Pomnik Kopernika w Toruniu w znalazł się kilka dni temu w rejestrze zabytków województwa kujawsko-pomorskiego

Pomnik Kopernika w Toruniu w rejestrze zabytków

Decyzja o wpisaniu pomnika wraz z elementami małej architektury i plateau do rejestru zabytków województwa zapadła 19 grudnia 2023 r. Stało się to na wniosek, z którym przedstawiciele miasta Torunia wystąpili do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 24 kwietnia 2023 roku.

Wspomnieć warto, że twórcami pomnika są niemieccy rzeźbiarze Christian Friedrich Tieck i Johann Heinrich Strack. Monument został odlany w Berlinie, w odlewni Heinricha Fischera. Jego odsłonięcie miało miejsce 170 lat temu, 25 października 1853 roku.