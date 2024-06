Ofert wynajmu domków nad wodą w okolicach Torunia nie brakuje

Ceny w Kamionkach

Luksusowy, jak się wydaje po obejrzeniu zdjęć, jest ośmioosobowy domek z widokiem na jezioro. Do dyspozycji gości przygotowano taras, trzy sypialnie, salon oraz kuchnię z doskonałym wyposażeniem. Goście mają do dyspozycji telewizor z płaskim ekranem. Cena? 380 złotych za dzień.

"Lokalizacja jest świetna - 30-40 metrów od jeziora, pomostu z super widokami, przy mało uczęszczanej dróżce. Genialny balkono-taras z cudowną sofą - idealny na poczytanie książki wieczorem. Fajny ogródek, siatka do badmintona, możliwość zaparkowania na ogrodzonej posesji.Śpiew ptaków wieczorem i rano - super. Okolica, mimo że turystyczna, w tygodniu w maju była właściwie pusta, sielankowa. Super miejsce na nocleg który pozwala na odpoczynek. Czyściutka, pachnąca pościel, okno na piętrze z moskitierą - bardzo na plus. Domek ma już swoje lata, ale jest w nim czysto i schludnie. Cena jest adekwatna do oferty. Materac mógłby być wygodniejszy ale wyspałam się i tak bardzo dobrze."

Willa w Zalesiu

"Po prostu zachwycony! Już od pierwszej minuty po wprowadzeniu byliśmy pod wrażeniem, właścicielka przywitała nas bardzo ciepło i pokazała dom, doradziła gdzie jest sklep i jezioro, wręczyła nam prezent w postaci butelki wina, to było bardzo miłe. Teraz o samym domu, wygląd to tylko coś. Duża dbałość o szczegóły, wszędzie były świeczki i girlandy, było bardzo przytulnie. W domu bardzo ładnie pachniało. Na ognisku przygotowywaliśmy grille, w domu były wszystkie niezbędne naczynia. Jest kominek, nie było nam zimno. Poza tym wszędzie w domu jest czysto, w łazienkach były nawet ręczniki dla wszystkich gości. Na pewno wrócimy ponownie i będziemy doradzać naszym znajomym. Oceniam 10/10"

W środku martwego sezonu wybraliśmy się do Kamionek. Ośrodek wypoczynkowy, który tak tętni życiem wiosną i latem, teraz sprawia wrażenie opuszczonego. To jednak tylko pozory. Właściciele domków…

Ośrodek wypoczynkowy Zalesie ma w swojej ofercie między innymi nietypowe domki Houseboats na wodzie. W obiekcie zapewniono część wypoczynkową z telewizorem z płaskim ekranem z dostępem do kanałów satelitarnych, aneks kuchenny z pełnym wyposażeniem, w tym lodówką i mikrofalówką, a także prywatną łazienkę z prysznicem oraz suszarką do włosów. Do dyspozycji gości jest też taras, a z okien roztacza się widok na jezioro. Wyposażenie obejmuje również płytę kuchenną, ekspres do kawy i czajnik. Dom ma dwa podwójne łóżka i jedna rozkładaną sofę. I to wszystko raptem za niecałe 350 złotych za dzień.