W czerwcu w Toruniu zaplanowano obchody 100. rocznicy pierwszego maratonu w Polsce

- Moja mama mi opowiadała, że tata, który prowadził zakład rowerowy, towarzyszył przez jakiś czas biegnącym w 1924 roku - mówi Ryszard Kowalski, prezes toruńskiego TKKF-u. - Z kolei ja z kolegami z TKKF-u zorganizowałem w 1983 roku pierwszy powojenny maraton w tym miejscu. Z maratonem jesteśmy więc związani rodzinnie. To najbardziej dynamicznie rozwijająca się dyscyplina na świecie. W 1924 roku wystartowało 10 osób, teraz biegają miliony. Mówi się, że miasta, które nie organizują maratonów, są miastami drugiej czy trzeciej kategorii. Na szczęście Toruń zalicza się do pierwszej. Z okazji rocznicy chcemy zorganizować imprezę skierowaną do mieszkańców naszego miasta. Będzie oczywiście bieg historyczny, ale chciałbym przede wszystkim zaprosić do udziału w sztafecie. Zależy nam, żeby wzięło w niej udział jak najwięcej osób, od przedszkolaków do dorosłych. Drużyny mogą liczyć od jednej do 13 osób. Z kolei dwa dni po tej imprezie zorganizujemy konferencję naukową dotyczącą biegania w maratonach. Zrobimy to do spółki z Akademią Wychowania Fizycznego w Gdańsku i Uniwersytetem WSB Merito w Toruniu. Dodam, że nie będzie to jedyny element związany z rocznicą. W marcu przecież Polski Związek Lekkiej Atletyki Masters zorganizował mistrzostwa Europy mastersów na tym dystansie, elementów rocznicowych nie zabraknie też podczas październikowego Toruń Maratonu, który zorganizuje stowarzyszenie Run to Run.