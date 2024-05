Na Bydgoskim Przedmieściu i Bielanach zostaną nasadzone nowe drzewa

Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta rozpoczął rozeznanie rynku. Ogłosił zapytanie o wycenę posadzenia dokładnie 104 konkretnych drzew w wyznaczonych miejscach. Oferty można było składać do wtorku 21 maja.

- Zainteresowanie złożeniem ofert było spore, przejrzymy je i zadecydujemy, co zrobić dalej - wyjaśnia Joanna Kasprowicz-Wróblewska z WŚiE UM. - Inwestycja na pewno zostanie zrealizowana, bo obliguje nas do tego przyjęty budżet obywatelski. Zobaczymy, jak wycenili oferenci posadzenie tylu drzew. Jeśli oferty będę przekraczały przyznane środki, być może trzeba będzie nieco ograniczyć liczbę drzew do nasadzenia. Po zapoznaniu się z ofertami ogłosimy konkretny przetarg na wykonawstwo usługi. Planowany termin zakończenia nasadzania to 30 października.