Oficjalnie otwarto Kopernikański Ośrodek Integracji na Bielanach. Ma służyć nie tylko studentom UMK

Prof. Andrzej Sokala, rektor UMK, podkreśla, że ośrodek jest otwierany w roku 550. rocznicy urodzin patrona uczelni. Najważniejszym punktem obchodów na uniwersytecie jest Światowy Kongres Kopernikański, ale władze UMK chciały pozostawić też pamiątkę na lata.

- Mamy świadomość, że za kilka dni kongres przejdzie do historii. My, przygotowując się do realizacji tego projektu, pomyśleliśmy, że warto po tym wielkim wydarzeniu zostawić ślad - coś, co będzie służyło studentom, pracownikom, a także mieszkańcom miasta przez dziesięciolecia - wyjaśnia rektor UMK.