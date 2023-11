Toruń. Stanął po stronie studentów i stracił pracę. UMK ma zapłacić odszkodowanie! To była "uzasadniona krytyka pracodawcy"

Wsparł studentów, stracił pracę

Zwolniony z pracy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu asystent w Instytucie Fizyki pozwał uczelnię do sądu. Nie domagał się przywrócenia do pracy, tylko odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie z nim umowy. Po bardzo drobiazgowym zbadaniu obszernej materii Sąd Rejonowy w Toruniu przyznał mu rację i zasądził odszkodowanie w wysokości 3 średnich pensji - 11 tys. 070 zł wraz z odsetkami.

Sygnalista. Jakie nieprawidłowości zgłaszał asystent na UMK?

O jakie nieprawidłowości chodziło? O podejrzenie posługiwania się "oprogramowaniem szpiegowskim" przez profesora K. (studenci mieli być zmuszeni je instalować, by zdać egzamin w trybie zdalnym, a egzaminator miał uzyskiwać dostęp do danych w ich komputerach), a także o niesprawiedliwe traktowania żaków na egzaminach.

To jednak nie wszystko. We wspomnianym apelu asystent ujawnił też skierowanie do dziekanów wydziałów UMK w Toruniu polecenia rektora, aby w czasie znacznie nasilonego stanu epidemicznego nie informować pracowników i studentów o przypadkach pozytywnych wyników na Covid-19 na uniwersytecie, gdyż zwiększy to liczbę grup zajęciowych, które trzeba będzie wysłać na kwarantannę.

Zwolniony z pracy. Jakie argumenty podał UMK w Toruniu?

Sąd w Toruniu po stronie asystenta - sygnalisty. Wypowiedzenie bezzasadne, więc należy się odszkodowanie

-Powód wskazał w apelu (w internecie-przyp.red.), że podczas zaliczeń i egzaminów oczekuje się od studentów zbędnej i niepraktycznej wiedzy, egzaminy przeprowadzone są w sposób sprzeczny z sylabusem (regulaminem-red.), co polegało na stosowaniu „dopytek”, mimo że z części pisemnej student otrzymał ocenę pozytywną, które w większości kończyły się ocenami niedostatecznymi; sprawdzana była tylko część pracy pisemnej, nie zezwalano co do zasady na przeprowadzenie egzaminów komisyjnych. Powód przywoływał też okoliczności związane z odmową dopuszczenia grupy 16 studentów do egzaminów komisyjnych na podstawie decyzji Prodziekana ds. Studenckich, która zdaniem powoda miała charakter arbitralny i prowadziła do nierównego traktowania studentów w związku z tym, że uprzednio innemu studentowi taka zgoda została udzielona - podkreślił sędzia Andrzej Kurzych.

Sędzia działanie asystenta uznał za formę uzasadnionej krytyki pracodawcy. Przywołał też unijne dyrektywy dotyczące tzw. sygnalistów. Zaznaczył wielokrotnie, że pan D. działał w interesie publicznym - dla dobra studentów, ale i poprawy praktyk uczelnianych.