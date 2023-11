Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Co z tej okazji przygotowano w Toruniu?

Obchody Dnia Prawa Dziecka w Toruniu

We wtorek, 14 listopada w murach Szkoły Podstawowej nr 14 w Toruniu odbyła się konferencja dotycząca obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, który wypada 20 listopada, w rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Zawarto w niej najważniejszy przepis – każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, pochodzenia czy wyznania przysługują takie same prawa. Konwencja ta uchwalona została w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. W Polsce natomiast została ratyfikowana dwa lata później, w 1991 roku.

Nie tylko zabawa

Podczas trwania obchodów odbędzie się wiele wydarzeń. Jednymi z najważniejszych będą spotkania z rzecznikiem praw dziecka z uczniami i uczennicami szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które potrwają od 15 do 17 listopada. Zostaną poprowadzone prelekcje informujące o dziecięcym telefonie zaufania, o których opowiedzą eksperci. Będzie to ponad 30 spotkań z pojedynczymi oddziałami klasowymi. Ponadto zostanie podsumowana także pierwsza edycja miejskiego konkursu Gwizdy Grodu Kopernika.

Podczas obchodów uwaga zostanie zwrócona także na zdrowie psychiczne najmłodszych. Na specjalnej konferencji, która odbędzie się w poniedziałek, 20 listopada, dzieci będą mogły nie tylko zapoznać się z różnymi zagrożeniami, które mogą dotknąć ich psychikę, lecz także zadać pytania, by dowiedzieć się, jak sobie z nimi radzić i do kogo się zgłosić. To dobra okazja także dla pedagogów i psychologów, by przyjrzeć się bliżej temu, z czym na co dzień mierzą się dzieci. Ponadto przygotowano także wiele atrakcji kulturalnych i sportowych, m.in. turniej piłki nożnej o puchar rzecznika praw dziecka.