”Powróćmy jak za dawnych lat” – koncert z okazji Światowego Dnia Seniora w Dworze Artusa

Koncert z okazji Światowego Dnia Seniora

Jak jeszcze obchodzić Światowy Dzień Seniora?

W całej Polsce z okazji tego dnia organizowanych jest wiele wydarzeń, których celem jest zbliżenie osób w podeszłym wieku do kultury i przypomnienie im, że są oni równie ważni. Niemniej i my, jako najbliżsi seniorów możemy przyczynić się do obchodów. Nie potrzeba do tego wiele – wystarczy pamięć i spędzenie czasu z seniorem. Przy tym nietypowym święcie warto uświadomić sobie to, że osoby starsze często cierpią przez samotność, brak zainteresowania i zrozumienia ze strony ich najbliższych. Co więc można zrobić?