Ortodonci w Toruniu – gdzie się udać na NFZ, a gdzie prywatnie? Jaka długo trzeba czekać na wizytę i ile ona kosztuje?

Ortodonta na NFZ – komu przysługuje?

Refundowane leczenie ortodontyczne w Polsce realizowane jest wyłącznie dla dzieci i młodzieży do 12 roku życia. Bezpłatnie wówczas diagnozuje się wadę zgryzu oraz wprowadza leczenie ortodontyczne aparatem ruchomym, a do 13 roku życia w bezpłatnie można go naprawić oraz kontrolować odbywane leczenie.