Toruń będzie miał program dofinansowania zabiegów in vitro? Szansa na to poważnie wzrosła

Przypomnijmy, że pod koniec lipca z propozycją finansowania zabiegów in vitro z budżetu miasta wyszli radni klubu Aktywni dla Torunia. To Margareta Skerska-Roman, Maciej Krużewski i Bartosz Szymanski. Kilka tygodni wcześniej zostali wypchnięci z klubu Koalicji Obywatelskiej.

In vitro w Toruniu: sprzeciw większości radnych

Na ostatniej sesji Rady Miasta, 27 lipca, miał być rozpatrywany projekt rezolucji "w sprawie przeprowadzenia prac skutkujących opracowaniem programu polityki zdrowotnej dotyczącego leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Torunia, finansowanego z budżetu Gminy Miasta Torunia", autorstwa Aktywnych dla Torunia. Pzewidziano w nim, że program przygotuje prezydent Torunia.

Zastrzeżenia do treści rezolucji zgłosił radca prawny Rady Miasta Maciej Krystek. Prezydent Torunia Michał Zaleski stwierdził z kolei, że zabiegi in vitro powinny być finansowane przez państwo. Najważniejszy był jednak wniosek radnej Katarzyny Chłopeckiej (PiS/Suwerenna Polska) o zdjęcie projektu rezolucji z porządku sesji Rady Miasta. Tak się stało, bo poparła go większość - pozostali radni PiS oraz radni "prezydenckiego" klubu Wspólny Toruń. Zarzucili Aktywnym Dla Torunia, że projekt rezolucji "to wrzutka nastawiona na doraźny zysk polityczny". Z kolei radna Chłopecka wprost stwierdziła, że jest przeciwniczką metody in vitro. Aktywni dla Torunia odpowiadali, że ich propozycja to efekt zaprzestania kilka lat temu finansowania tej metody przez państwo i dużej skali problemu niepłodności.