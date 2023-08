Kujawsko-Pomorskie. Seria koszmarnych wypadków przy pracy! W Toruniu przygnieciony pracownik MPO

Aż 20 wypadków przy pracy, w tym dwa śmiertelne, 10 ciężkich i dwa zbiorowe zgłoszono Państwowej Inspekcji Pracy w lipcu br. Gorszego miesiąca pod tym względem w Kujawsko-Pomorskiem w tym roku nie było. Co się wydarzyło?

Tragiczny dzień 10 lipca w Bydgoszczy. Pracownik nie żyje

Ofiarą wypadku był bydgoszczanin - pracownik zakładu wod-kan. z siedzibą w Bydgoszczy. -Podczas montażu ścian szalunkowych w wykupie doszło do przewrócenia się jednej ze ścian na stojącego w pobliżu pracownika. Zmarł w wyniku wielonarządowych urazów - podaje w raporcie Okręgowy Inspektora Pracy.

Tego samego dnia Państwowej Inspekcji Pracy zgłoszono wypadek, do którego doszło 30 czerwca w Toruniu. Co się wydarzyło?

Pracownik MPO Toruń przygnieciony podczas pracy śmieciarki

-Poszkodowany znajdował się w pobliżu tyłu pojazdu. W pewnym momencie został uderzony przez kontener, a następnie przygnieciony do konstrukcji pojazdu. W wyniku zdarzenia mężczyzna doznał urazów klatki piersiowej i obrażeń narządów wewnętrznych - przekazuje PIP.

Jak podaje inspekcja pracy, do tego wypadku doszło przed godziną 8, podczas czynności związanych z mocowaniem metalowego kontenera do specjalistycznego pojazdu.

W Mogilnie robotnik przysypany w wykopie. Przeżył, ale...

Nie wiadomo, czy i kiedy wróci do zdrowia mężczyzna, który ucierpiał w wypadku przy pracy w Mogilnie. Doszło do niego w piątek, 14 lipca, na terenie hali sportowej.

Ofiarą wypadku stał się pracownik zakładu zakładania i pielęgnacji terenów zielonych z siedzibą w Krosinku. Podczas prac w wykopie przy instalacji nawadniającej doszło do osunięcia się ziemi i zasypania znajdującego się tam mężczyzny.

-Poszkodowany w stanie nieprzytomnym został przewieziony do szpitala - podaje w raporcie PIP.

Nocny horror w Janikowie - mężczyzna ma złamaną kość czaszki

- Wypuścił go z rąk, w następstwie tego został uderzony w głowę. Poszkodowany doznał urazu oczodołu i gałki ocznej oraz złamania kości czaszki - podaje raport Okręgowego Inspektoratu Pracy.

Również 14 lipca doszło do koszmarnego wypadku w Janikowie. A dokładniej - w zakładzie produkcji chemikaliów nieorganicznych. Ofiarą wypadku był pracownik zakładu usługowo – serwisowego z siedzibą w Trzebini.

Kierowca betoniarki porażony prądem w Przysiersku

Do innego rodzaju dramatu doszło we wtorek, 18 lipca, w Przysiersku. To kociewska wieś w gminie Bukowiec (pow. świecki). Wypadek wydarzył się około godz. 16. Pokrzywdzonym tutaj był pracownik zakładu transportowego z siedzibą w Tucholi - kierowca betoniarki.