Osiedle TTBS-u przy ulicy Poznańskiej w Toruniu znów zyskało nowych lokatorów

- Dzisiejsze spotkanie ma charakter bardzo uroczysty, bo oddajemy mieszkania w budynku, który został wybudowany niedawno - stwierdził prezydent Michał Zaleski. - Inwestorem jest Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego i przeznacza te 50 mieszkań dla swoich najemców. To najemcy, którzy zdecydowali się także partycypować w kosztach budowy. Po to, aby budować te bloki sięgnęliśmy także po kredyt, a pozostałe środki pochodzą z dwóch źródeł finansowanych z budżetu państwa: z Funduszu Dopłat i Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. To kolejna taka inwestycja, bo całkiem niedawno, dwa tygodnie temu, oddawaliśmy najemcom sąsiedni budynek. Zbudowaliśmy niedawno drogę, która prowadzi tu od ul. Poznańskiej. Samą ulicę Poznańską będziemy w przyszłym roku modernizować. Droga zyska nową nawierzchnię, a także chodnik. Jeździ tutaj linia autobusowa, a jej częstotliwość będzie się zwiększała w miarę zasiedlania kolejnych budynków. Na osiedlu jest już także sklep, zaplecze administracyjne wyznaczone przez TTBS. No i to zaczyna wreszcie tworzyć kompleks osiedlowy. Przed nami jeszcze na sąsiednich terenach realizacja, zapewne w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego, przedszkola, a w przyszłości może i szkoły.