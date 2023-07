Posłanka Iwona Michałek ponownie zmienia barwy polityczne

Daleką drogę przebyła w tej kadencji toruńska posłanka Iwona Michałek. Trzeba zresztą przyznać, że podczas swojej kariery politycznej pani poseł zaszła daleko i przeszła wiele. Jak poinformowała "Rzeczpospolita", troje posłów koła Porozumienia: Magdalena Sroka, Iwona Michałek i Stanisław Bukowiec dołączyło do klubu parlamentarnego Koalicji Polskiej - PSL. Jest to kolejna zmiana w tej kadencji, a zarazem w karierze politycznej.

Od PO do PiS

Przypomnijmy, że początkowo Iwona Michałek należała do Platformy Obywatelskiej. W wyborach samorządowych w 2006 roku wystartowała z listy Prawa i Sprawiedliwości, zaś cztery lata później z prezydenckiego Czasu Gospodarzy. Do Rady Miasta Torunia w obu przypadkach jednak się nie dostała. W wyborach parlamentarnych w 2011 roku Iwona Michałek była liderką toruńskiej listy ugrupowania Polska Jest Najważniejsza. Po rozpadzie tej partii przeniosła się do Polski Razem. W 2014 roku wystartowała z listy Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Rady Miasta Torunia, tym razem skutecznie.