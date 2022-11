Ostatni termin na uniknięcie podwyżki prądu! Musisz złożyć to oświadczenie

Minister klimatu i środowiska o zamrożeniu prądu

Mechanizm maksymalnej ceny

Zasadą zmiany ma być wprowadzenie mechanizmu maksymalnej ceny obowiązującej na energię elektryczną. Dotyczyć to ma rozliczeń przede wszystkim z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii. Ma to dotyczyć kwoty maksymalnej wynoszącej 693 zł za MWh dla gospodarstw domowych, a także 785 zł za MWh w przypadku pozostałych uprawnionych odbiorców.

Kto przede wszystkim skorzysta na cenie maksymalnej?

Kto jeszcze może złożyć oświadczenie?

Jak zostało już to zaznaczone, na nowym rozwiązaniu wspierającym obywateli w trudnym czasie wzrostu cen za energię. Nie tylko odbiorcy indywidualni skorzystają na nowych propozycjach. Opcja ta jest również dostępna dla przedsiębiorców - zarówno mikro, małych, jak i średnich. Podobnie jest to opcja dostępna w celu realizacji zadań własnych samorządów. Tu zapłata za MWh będzie wynosić 785 złotych. Wśród wspieranych podmiotów można wymienić m.in. żłobki, szkoły, uczelnie, a także wszelkie instytucje pracujące z osobami wrażliwymi (np. niepełnosprawnymi).

Do kiedy trzeba złożyć oświadczenie?

Skorzystanie z tej opcji jest możliwe wtedy, gdy złożymy odpowiednie oświadczenie. Czas na to mamy do 30 czerwca 2023 roku, inaczej będzie obowiązywać nas podstawowa taryfa. Nowy program wsparcia będzie uruchomiony dla osób, które złożą oświadczenie bezpośrednio do swojego dostawcy energii. Tam musimy podać informacje o spełnieniu warunków uprawniających do skorzystania np. z wyższego limitu na prąd (np. o posiadaniu Karty Dużej Rodziny). Z kolei program ma być finansowany z przychodów twórców energii, jednocześnie bilansując się z Zarządcą Rozliczeń.