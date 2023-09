Otwarto ośrodek kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Toruniu

Ośrodek otwarto w kamienicy przy ul. Ducha Świętego na starym mieście. Pracujący w ośrodku kuratorzy będą pomagać młodzieży, mającej problemy z prawem, wyjść na prostą.

Ośrodki kuratorskie to jeden ze środków wychowawczych, do których, na podstawie orzeczeń sądowych, kierowani są nieletni, wykazujący symptomy demoralizacji lub dopuścili się czynu karalnego. Zadaniem pracujących w ośrodkach kuratorów jest m.in. wdrażanie młodzieży do przestrzegania zasad współżycia społecznego, a także budzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień.

Ośrodek kuratorski w Toruniu ma być szansą

W Toruniu ośrodek kuratorski powstał przy Sądzie Rejonowym. Prezes sądu, Krzysztof Dąbkiewicz, przy okazji otwarcia siedziby ośrodka, zaznaczył, że to miejsce może być szansą dla części młodzieży na zapobiegnięcie większych problemów z prawem w przyszłości. - Jest to szansa dla młodzieży, która potrzebuje pomocy i wsparcia, a która ich albo nigdy nie otrzymała, przede wszystkim ze strony swojej rodziny. To miejsce jest okazją dla młodzieży, znajdującej się na pewnym rozdrożu, potrzebującej pomocnej dłoni, żeby wyjść na tę przysłowiową prostą.

- Sama idea ośrodka kuratorskiego nie jest nowa. Tego rodzaju miejsca przed laty już funkcjonowały w systemie opiekuńczo-wychowawczym. W Toruniu mieliśmy trzy ośrodki, były także w Chełmży i Lubiczu. Niestety, na pewnym etapie, działalność tych ośrodków była ograniczana albo były likwidowane, jak było w Toruniu - dodał Dąbkiewicz.

Ośrodki kuratorskie pomagają młodym z problemami

W ośrodku, 20 godzin tygodniowo, pracuje sześcioro wychowawców. Na razie opiekunowie mają jedną podopieczną, ale w kolejce czekają kolejni młodzi. - To dobra inwestycja w nasze wspólne bezpieczeństwo, żeby próbować pomóc młodym ludziom, czasem zdemoralizowanym, pochodzącym z trudnych środowisk - powiedział Michał Woś, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. - Statystyki są jednoznaczne i pokazują, że ci nieletni, którzy trafili do ośrodka kuratorskiego, nie wracają do złych nawyków i nie są klientami wymiaru sprawiedliwości - dodał.

Poseł Mariusz Kałużny (Suwerenna Polska): - Państwo skuteczne i racjonalne przede wszystkim próbuje sprawić, żeby ewentualni przestępcy nie stawali się nimi. Ośrodki kuratorskie, jako skuteczna metoda wychowawcza i resocjalizacji, powinny powstawać, żeby młodzi ludzie nie trafiali na złą drogę oraz widzieli alternatywę. Na to nie można szczędzić pieniędzy - powiedział parlamentarzysta.

