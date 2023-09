Toruń pamięta o Polskim Państwie Podziemnym. Były też życzenia dla terytorialsów

27 września przypada Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. To nawiązanie do wydarzenia z początków II wojny światowej. 27 września 1939 roku w broniącej się jeszcze przed Niemcami Warszawie utworzono Służbę Zwycięstwu Polski. Z niej, w kolejnych latach wojny, powstał najpierw Związek Walki Zbrojnej, a potem Armia Krajowa. Utworzenie SZP uważane jest za początek budowy Polskiego Państwa Podziemnego, fenomenu nie tylko w dziejach II wojny światowej.

Obchody Dnia Polskiego Państwa Podziemnego przed pomnikiem w Toruniu

- Pamiętamy o tych, którzy byli odważni. Ciągle na nowo odczytujemy z czcią pięć wyrytych na tablicy na pomniku nazwisk. Należą do toruńskiego skarbca pamięci. Oddajemy im należny hołd. Pamięć odwołujemy też do postaci gen. Elżbiety Zawackiej. Dzięki życiu tych bohaterskich ludzi potrafimy dziś docenić wolnościowe marzenia naszych sąsiadów, Ukrainek i Ukraińców. Walczą też o wolną Europę, nasz spokój. Musimy to docenić, nawet jeśli są trudne chwile w naszych relacjach - mówił prezydent Zaleski.