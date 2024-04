Pandemia a psychika. Dr Tomasz Komendziński, naukowiec UMK w Toruniu, w wielkim międzynarodowym projekcie badawczym

Międzynarodowa grupa naukowców, odwołując się do badań mówiących o tym, że współczucie pomaga radzić sobie ze stresem psychicznym, podtrzymuje więzi społeczne i zwiększa poczucie bezpieczeństwa, postanowiła m.in. sprawdzić, czy w dobie pandemii koronawirusa można wyciągnąć podobne wnioski. Wspólnie rozpoczęli realizację projektu badawczego "Współczucie, więzi społeczne i odporność na traumy podczas pandemii Covid-19".

W każdym kraju przebadanych zostanie około 400 osób

- Projekt zakłada, że w każdym z krajów przebadanych zostanie ok. 400 osób. W Polsce będziemy współpracowali z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej, ponieważ seniorzy są w grupie ryzyka podczas panowania pandemii koronawirusa - mówi dr Komendziński. - Interesuje nas nie tylko grupa seniorów, ale ta grupa jest szczególnie ważna, zresztą z KIGS planujemy także inne badania w projekcie międzynarodowym wykorzystującym narzędzia smart home, ale to przyszłość.

Co chcą sprawdzić naukowcy? Po pierwsze to, jaki wpływ ma pandemia na emocje, mechanizmy radzenia sobie ze stresem, poczucie izolacji, stres oraz objawy pscyhopatologiczne. Po drugie, zbadają czy, a jeśli tak to w jaki sposób, dostosowanie psychiczne zmienia się w czasie (dlatego właśnie uczestnicy będą wypełniali kwestionariusze trzykrotnie). Naukowcy ciekawi są również tego, jak współczucie i lęk wpływają na codzienne funkcjonowanie i radzenie sobie w dobie pandemii.