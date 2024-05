Teren przekazany, rusza budowa nowego ronda turbinowego w Toruniu

Oprócz ronda, w ramach inwestycji, wybudowany zostanie odcinek, który spina ulicy Strobanda z Polną. W trakcie prac powstaną też chodniki i ścieżki rowerowe. Ich zakończenie planowane jest pod koniec 2025 roku. Na realizację tego przedsięwzięcia miasto pozyskało dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wartość inwestycji wynosi 7.162.612,49 złotych.

Przebudowa drogi krajowej nr 91 w rejonie skrzyżowania z ulicą Strobanda to inwestycja, na którą czekają przede wszystkim mieszkańcy osiedla Jar. Ma ona poprawić bezpieczeństwo i ułatwić włączanie się do ruchu kierowcom wyjeżdżającym z ulicy Strobanda na drogę krajową. Będzie to możliwe właśnie dzięki budowie w tym miejscu ronda turbinowego.

