Pandemiczna moda na działki ROD już minęła? Być może, ale ceny wciąż są wysokie...

- Chyba przespałem dobry moment - mówi pan Jan, właściciel działki ROD na Rudaku. - Nie mam już sił, postanowiłem sprzedać swoją działkę, ale już widzę, że ceny, którą osiągnąłbym w czasie pandemii, nie mam szans uzyskać. Pomału zbijam ją, teraz wynosi niewiele ponad 30 tysięcy złotych, ale zainteresowania nie ma. Postanowiłem zainwestować, wyremontowałem, co się dało, wstawiłem kabinę prysznicową do domku. Liczyłem, że dzięki temu szybciej tę działkę sprzedam i uzyskam lepszą cenę. Ale było to bez sensu. Nie dość, że się narobiłem, to efekt jest żaden.