Pchli targ na targowisku Chełmińska. Można było kupić wyjatkowe przedmioty! [DUŻO ZDJĘĆ] Piotr Paszelke

Dziś (30.04) na targowisku Chełmińska odbył się wyjątkowy pchli targ. Kupujący mieli okazję do nabycia niezwykłych przedmiotów. Byliśmy na miejscu i sprawdziliśmy, co dokładnie można nabyć. Pchli targ był zaplanowany od godziny 7 do 15. Zobaczcie relację w galerii!