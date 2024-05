Pchli targ w Toruniu. Tłumy na drugim majowym handlowaniu pod chmurką na parkingu przy Centrum Handlowym "Kometa"

Pchli targ w Toruniu: drobiazgów znacznie więcej niż 1001

Niedziela 12 maja to ta niehandlowa, nie było więc przeszkód, by tego dnia zorganizować pchli targ przy Grudziądzkiej (w niedziele handlowe parking musi być dostępny dla klientów "Komety"). Sprzyjała mu wiosenna pogoda. Wielu było wystawców i odwiedzających. Zajęta była prawie cała powierzchnia parkingu przeznaczona pod pchli targ.

Pchli targ w Toruniu: co oferowano 12 maja?

To choćby meble - głównie stoły i krzesła, też komody. Także lampy i obrazy. Nie brakowało maszyn do szycia i maszyn do pisania. Były różnego rodzaju i różnego przeznaczenia narzędzia, części zamienne do samochodów, motocykli, rowerów. Całe, używane rowery też można było kupić. Oferowano również radiomagnetofony i inny sprzęt rtv, płyty kompaktowe, płyty gramofonowe, kasety, radioodbiorniki (też te stare, dużych rozmiarów), instrumenty muzyczne z gitarami na czele. Poza tym - ceramikę, szkło, kryształy, porcelanę. Dzbanki, wazony, doniczki, świeczniki, figurki ozdobne... Także zastawy stołowe, obrazy, książki. No i militaria - hełmy, łuski po nabojach.

- Dużo jest tego wszystkiego, ale stali bywalcy wiedzą, czego i gdzie szukać. Trzeba mieć trochę czasu, cierpliwości i wyczucia, by trafić na to, co było celem wizyty na pchlim targu - słyszymy od pana Kazimierza, regularnie pojawiającego się na wydarzeniu przy Grudziądzkiej.