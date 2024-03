Pierniki nie tylko na Boże Narodzenie! Najpopularniejszy toruński przysmak w wielkanocnym wydaniu

Pierniki także na Wielkanoc

Półki piernikarskich sklepów wyłożone są od góry do dołu najróżniejszymi ciastkami. Widać te tradycyjne i najbardziej znane w całej Polsce z fabryki Kopernik, ale także te, które zostały ręcznie pomalowane. I to właśnie te najbardziej przyciągają uwagę zarówno najmłodszych odwiedzających, jak i tych najstarszych. Przed Wielkanocą królują właśnie baranki, kurczaki czy kury w zabawnym wydaniu, ale pojawiają się także tulipany czy bazie. A niektórzy sprzedawcy piernikarskich sklepów nawet żartują, że z ozdobnych pierników mógłby powstać wyjątkowo ładny i smaczny koszyczek wielkanocny.

Myśląc o pierniku, od razu przed oczami pojawia się albo Toruń, albo święta Bożego Narodzenia. Zbliża się Wielkanoc, a wraz z nią nadchodzą inne tradycyjne przysmaki. Odwiedzając jednak toruńskie sklepy z piernikami, dostrzega się, że i pierniki mogą być zarówno wielkanocnym smakołykiem, jak i prezentem. Zajrzeliśmy do kilku sklepów z piernikami. Witryny już od dłuższego czasu przyciągają turystów i mieszkańców świątecznymi ozdobami. Pojawiły się jajeczka, króliczki i baranki. Ale nie tylko tam czuć klimat Wielkiej Nocy.

– Oferta wielkanocna jest już tak naprawdę wyprzedana – mówi sprzedawczyni z Krainy Piernika. – Pierwsze świąteczne wypieki pojawiły się już miesiąc temu. W ofercie mamy ręcznie malowane kury, króliki i jajka z napisem „Alleluja”.

W sklepie z piernikami, gdzie niegdyś mieściła się Apteka Radziecka, spotykamy identyczną ofertę z królikami, kurami i jajkami z wielkanocnymi hasłami. Co jednak nas zaskakuje to to, że nawet i najbardziej lubiane postacie z bajek zyskały świąteczną aurę.