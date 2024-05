Pierwsza Komunia Święta w Toruniu. Oto uroczystość w kościele na Rybakach

Sezon komunijny 2024 trwa w najlepsze. O ile mężczyźni nie mają zazwyczaj problemu z ubraniem, to w przypadku kobiet pojawia się wiele wątpliwości. Co ubrać na komunię, aby ładnie i modnie wyglądać?…

Pierwsza Komunia Święta w Toruniu: przystąpiły do niej dzieci z Bydgoskiego Przedmieścia

Parafia pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, którą opiekują się księża michalici, obejmuje zdecydowaną większość Bydgoskiego Przedmieścia. W jej granicach są trzy szkoły podstawowe. To ich uczniowie z przystąpili w sobotę 18 maja do Pierwszej Komunii Świętej w kościele na Rybakach. Dokładnie rzecz ujmując - były to dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 7, ze Szkoły Podstawowej nr 11 i ze Szkoły Podstawowej nr 13.

Pierwsza Komunia Święta w Toruniu: po niej Biały Tydzień, a potem... Michayland

Dzień przed pierwszokomunijną uroczystością dzieci przystąpiły do pierwszej w życiu spowiedzi świętej. Na bardzo ważne w życiu parafii sobotnie wydarzenie kościół na Rybakach został specjalnie udekorowany. Do pierwszej w życiu Eucharystii dzieci przystąpiły w białych szatkach. Pierwszokomunijną mszę świętą poprzedziło błogosławieństwo rodziców. Po niej dzieci z najbliższymi uczestniczyły w rodzinnych spotkaniach.

Po sobotniej uroczystości pierwszokomunijne dzieci z parafii Świętego Michała Archanioła będą miały Biały Tydzień. Spotkają się także podczas procesji Bożego Ciała w czwartek 30 maja. Wkrótce one, a także inne dzieci z parafii i innych rejonów Torunia będą miały okazję do zabawy. Działające przy parafii Świętego Michała Archanioła Oratorium zaprasza w sobotę 1 czerwca na Michayland w Parku Miejskim. To wielki festyn dla najmłodszych, mający długą tradycję, organizowany co roku z okazji Dnia Dziecka.