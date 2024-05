Dzień Dziecka w Toruniu. Jak go ciekawie spędzić i nie zapłacić? Sprawdźcie spis atrakcji!

Darmowe atrakcje na Dzień Dziecka

Dzień Dziecka z Domem Harcerza

Dzień Dziecka Michayland 2024

W sobotę, 1 czerwca w godz. 9.30-15.00 w parku na Bydgoskim Przedmieściu odbędzie się kolejna edycja Dnia Dziecka – Michayland 2024. Tegoroczne hasło to „Gdzie pięknie się wysławiamy, język polski uwielbiamy!", co podkreśla miłość do języka ojczystego i dbałość o jego piękno. Na uczestników czekać będą liczne atrakcje – dmuchane zamki, malowanie twarzy, a także warsztaty artystyczne, konkursy sportowe, quizy wiedzy. Pojawi się także strefa gastronomiczna. Wydarzenie rozpocznie msza święta o godz. 9.30 w kościele św. Michała Archanioła, na Rybakach w Toruniu. Od godz. 10.30 do 15.00 trwać będzie zabawa dla całych rodzin. Organizatorem Michaylandu jest Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi im. bł. ks. Bronisława Markiewicza. Patronat honorowy sprawują Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki i Prezydent Miasta Torunia Paweł Gulewski.