Pierwszy wrześniowy weekend. Jakie atrakcje czekają na mieszkańców Torunia?

Piątek (1.09)

Pierwsza edycja rządowego programu nazywanego potocznie "zabytkiem plus", dla Torunia okazała się raczej "wielkim rozczarowaniem plus". Czy finał drugiego naboru okaże się dla miasta i jego zabytków…

100 litrów krwi na 100-lecie PZŁ ruszy o 12.00 na toruńskiej strzelnicy im. Andrzeja Przewoskiego. Organizatorzy zachęcają wszystkich do udziału. Zlot Food Trucków w Toruniu rozpocznie się w piątek i potrwa do niedzieli. Mobilne restauracje zaparkują pod Galerią Copernicus już o godz. 15.00. W sobotę i w niedzielę posiłek zjemy od godz. 12.00. Letnia Scena nad Wisłą . Kolejny koncert z cyklu. W piątek rozpocznie się o godz. 18.00. Wystąpi islandzki artysta bluesowy Gudmundur Petursson. O 19.30 na scenie pojawi się Wojciech Gąssowski. Wstęp wolny. Nightskating Toruń – pożegnanie wakacji. Kolejna edycja rolkowego peletonu wyruszy spod centrum handlowego Toruń Plaza o godz. 19.00. 10-kilometrowy przejazd obędzie się w asyście medyków, wolontariuszy, policji i straży miejskiej. Bezpłatny Koncert Dawida Kwiatkowskiego w Nowych Bielawach wystartuje już o 19.00.

Sobota (2.09)

Rodzinna Joga. Neuro Balans Centrum Rozwoju i Terapii zaprasza na bezpłatne zajęcia, które rozpoczną się o godz. 10.00 przy ul. Kościuszki 41/47.

Pożegnanie wakacji na Zamku Bierzgłowskim. Baśniowe Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00. Wstęp wolny.

Dni Otwarte w Toruńskiej Szkole Szermierki rozpoczną się o godz. 11.00. Potrzebny wyłącznie sportowy strój i dobry humor.

Pierwsza sobota września w Forcie XV. Pod dwóch latach pracy udostępniono nową trasę zwiedzania. W sobotę spacer odbędzie się z przewodnikiem. Start o godz. 11.00, 13.00 oraz 15.00. Bilety w cenie 15 zł (normalny) lub 10 zł (ulgowy) do nabycia w kasie Fortu.

Planszówkowe Pożegnanie Wakacji w Książnicy Kopernikańskiej potrwa od godz. 16.00 do 21.00. Wydarzenie bezpłatne i dedykowane wszystkim. Do wyboru ponad 800 gier planszowych.

Letnia Scena nad Wisłą. Kolejny koncert z cyklu. Tym razem na scenie pojawi się Toruńska Szkoła Perkusji. Start o 18.00. 1,5 godziny później na scenę wejdzie zespół Other Minds.

9. edycja “Drutozlotu” – zjazd pasjonatów dziergania i miłośników włóczek odbędzie się w Centrum Handlowym PARK. Wydarzenie obfitować będzie wieloma atrakcjami, m.in. konkursami, smakowitymi wypiekami czy warsztatami. Wejściówki do nabycia na stronie organizatora lub w dniu imprezy.