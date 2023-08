Auto Moto Show w Toruniu: w pierwszą niedzielę września w MotoParku

Będzie to już trzecia odsłona Auto Moto Show Toruń. Ubiegłoroczna przyciągnęła do MotoParku przy ulicy Łukasiewicza w Toruniu tłumy widzów, zarówno torunian, jak i gości z wielu zakątków Polski. Organizatorzy liczą, że w tym roku, w niedzielę 3 września, frekwencja także nie zawiedzie, a impreza będzie jeszcze ciekawsza od poprzedniej.

Auto Moto Show 2023: mnóstwo motoryzacyjnych atrakcji w Toruniu

Niedziela w MotoParku w Toruniu: wiele akcji edukacyjnych i charytatywnych

W trakcie niedzielnego Auto Moto Show prowadzonych będzie szereg akcji edukacyjnych i charytatywnych. Pojawi się mini-miasteczko ruchu drogowego, w którym najmłodsi będą uczeni bezpiecznego poruszania się w obrębie dróg, odbędzie się szereg pokazów i prezentacji związanych z bezpieczeństwem, m.in. pierwszej pomocy przedmedycznej udzielanej ofiarom wypadków drogowych. Fundacja FUN and DRIVE podobnie jak przed rokiem będzie prowadziła akcję mającą na celu zebranie funduszy na zakup i wyposażenie karetek neonatologicznych, czyli do ratowania życia i zdrowia noworodków. W tym roku wykorzysta do tego celu m.in. profesjonalne symulatory wyścigowe, z których po dorzuceniu się do zbiórki będzie mógł skorzystać każdy.