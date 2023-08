Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Czy tym razem Toruń będzie miał więcej szczęścia?

"Rządowy Program Odbudowy Zabytków ma na celu odbudować blask zabytków w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK". Taka informacja do dziś znajduje się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego. Wiadomość ta zelektryzowała samorządy, do podziału były bowiem 3 miliardy złotych, zaś maksymalne dofinansowanie każdego z projektów mogło wynieść do 98 procent.