Pies to nie prezent. Czy toruńskie schronisko wstrzymuje adopcje na świąteczny czas?

Rosnąca świadomość w sprawie adopcji

Od 11 grudnia br. do 9 stycznia 2024 r. białostockie schronisko wstrzymuje adopcję szczeniąt. Placówka dołącza do akcji „Pies to nie prezent”, której celem jest zwiększanie świadomości nie tylko na temat adopcji, ale także praw zwierząt oraz obowiązków, które pojawiają się wraz z obecnością zwierzęcia w domu. Akcja ta przynosi rezultat. Potwierdziła nam to także Hortensja Saj, pracownik toruńskiego schroniska.

Brak adopcji w Wigilię

Toruńskie schronisko dla zwierząt nie wstrzymuje adopcji w tym okresie, lecz nieco zmienia procedury adopcyjne. Rozmowy z potencjalnymi właścicielami wyglądają inaczej, by sprawdzić i zyskać pewność, że zwierzę po bożonarodzeniowej gorączce nie wróci ponownie do schroniskowych kojców . W tym okresie adopcje cieszą się podobnym zainteresowaniem, jak w innych miesiącach w roku.

– Zwierząt nie wydajemy jedynie w Wigilię – mówi Hortensja Saj. – Nie chcemy, by ktoś w ostatniej chwili wpadł na pomysł spóźnionego prezentu. Staramy się, by adopcje odbywały się przed świętami lub po nich. Zresztą ludzie zainteresowani adopcją przed Bożym Narodzeniem nierzadko boją się oceny z naszej strony, że posądzimy ich, że adoptują zwierzę tylko po to, by sprawić komuś radość.

Tylko dwa szczeniaki po świętach

Rosnąca świadomość w adopcji i zakupie zwierząt domowych przekłada się także na to, że po okresie świątecznym i noworocznym coraz mniej zwierząt trafia do schroniskowych kojców. W zeszłym roku do toruńskiej placówki trafiły tylko dwa szczeniaki. W tym roku schronisko nie spodziewa się wielu poświątecznych zwierząt. Święta Bożego Narodzenia są czasem, w którym także wsparcie materialne dla schronisk jest większe. Wiele osób czuje potrzebę zrobienia czegoś dobrego. Kupują karmę, legowiska, zabawki, wpłacają datki czy wspierają organizowane na rzecz toruńskiej placówki zbiórki. W tym czasie powstaje także wiele akcji na rzecz tego typu organizacji. Schroniska w całej Polsce apelują o rozwagę i przemyślenie pomysłu wręczania zwierząt jako prezenty. Należy podkreślić to, że zwierzę to nie rzecz, a kompan w codziennym życiu nierzadko na długie lata. A jeśli komuś marzy się, by spełnić komuś marzenie o posiadaniu zwierzęcia, można zainspirować się historią, którą opowiedziała nam Hortensja Saj: