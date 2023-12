Pijackie ekscesy na toruńskiej starówce zbulwersowały turystkę z Krakowa. Napisała list do prezydenta Torunia

Pani Olga, mieszkanka Krakowa, przyjechała z rodziną do Torunia spędzić święta Bożego Narodzenia. Zbulwersowało ją to, czego była świadkiem w samym centrum starówki m. in. w Wigilię. Postanowiła napisać list do prezydenta Torunia Michała Zaleskiego i przesłała go nam do wiadomości. Czytamy w nim między innymi:

"Jesteśmy mieszkańcami Krakowa, którzy od kilkunastu lat spędzają Święta w Toruniu – w 2010 roku przyjechałam tu recenzować Festiwal Teatralny KONTAKT i zakochałam się w tym mieście. Zaraziłam miłością do tego miasta całą rodzinę – mój 11-letni syn nie wyobraża sobie Świąt bez słodkości od Lenkiewicza czy spaceru po lasach Barbarki. Chrzest przyjął z rąk księdza prałata Marka Rumińskiego w Bazylice Katedralnej św. Janów. Naprawdę kochamy to miasto, dlatego też pozwoliłam sobie napisać ten list. Jesteśmy bowiem szczerze zasmuceni tym, czego doświadczyliśmy w ostatnich dniach (a właściwie nocach).

Co roku na czas Świąt wynajmujemy w Toruniu mieszkanie w obrębie Starówki. W tym roku spędzamy Święta w kamienicy przy Rynku Staromiejskim 25. Drugą noc obserwujemy nieprawdopodobne popisy pijaństwa, chamstwa i skrajnego zbydlęcenia, a to za sprawa klientów lokali, które znajdują się w tej pierzei Rynku, a które wyspecjalizowały się w pojeniu ludzi wódką.

Oczywiście nie mamy nic przeciwko temu, by każdy spędzał czas tak jak chce – można pić wódkę, o ile odbywa się to W LOKALU do tego przeznaczonym. Problemem w tym, że klienci tych lokali oddają mocz (i niestety nie tylko!), wymiotują, awanturują się i nieprawdopodobnie wydzierają poza wspomnianymi lokalami, robiąc to na płycie Rynku – szczególnie głośno od północy do około 4.00 nad ranem. Uderzył nas całkowity brak na Rynku jakiegokolwiek strażnika miejskiego, policjanta, przedstawiciela służby porządkowej w tych godzinach, który zrobiłaby względny porządek z tym, co się tu dzieje.

Rozumiem, że powyższe lokale to własność prywatna, jednak czy otwarcie lokalu z wódką w nawet w Boże Narodzenie (od godziny 16.00) to naprawdę coś, co miasto powinno akceptować? Wolność kończy się tam, gdzie czyjeś działania naruszają niezbywalne prawa i granice drugiego człowieka, a rolą miasta jest ochrona mieszkańców. Wszystkich mieszkańców.

Czy naprawdę rozwrzeszczana pijana hołota na Rynku Staromiejskim to dobra wizytówka dla Najpiękniejszego Miasta w Polsce? Rynek to przestrzeń publiczna i przebywających na nim obowiązują takie same zasady jak wszystkich innych – z zachowaniem ciszy nocnej włącznie. Dantejskie sceny, jakie obserwujemy z okien, niemożność zmrużenia oka nocą skłoniły nas do napisania tego listu w ten szczególny dzień, jakim jest Wigilia. Być może Pan Prezydent lub ktoś z Pańskich współpracowników pochyli się nad tym problemem, wprowadzając stosowne obostrzenia lub przynajmniej patrole służb porządkowych. Jeśli ktoś życzy sobie spożywać takie ilości wódki w czasie Świąt (i nie tylko), niech czyni to w domu lub wyznaczonym do tego lokalu gastronomicznym, nie terroryzując przy tym innych ludzi."