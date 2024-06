Piłkarskie Euro w toruńskim wydaniu. Duże emocje na Stadionie Miejskim [zdjęcia]

Piłkarskie Euro w Toruniu

W imprezie organizowanej przez Miasto Toruń, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a także Stowarzyszenie Go Sport, wystąpili przedstawiciele dwudziestu toruńskich szkół podstawowych , które postanowiły zgłosić swoje składy. Mali piłkarze (najstarsi uczestnicy piątkowego turnieju nie przekroczyli dwunastego roku życia) zostali podzieleni na grupy, ale na płycie stadionu przy Bema grali w barwach nie swoich szkół, a reprezentacji krajów biorących udział w tegorocznych mistrzostwach Europy . Na początku zawodów państwa grające na Euro 2024 rozlosowano bowiem pomiędzy szkoły, a w trakcie kolejnych spotkań dzieci grały w koszulkach poszczególnych zespołów narodowych.

Faza grupowa pozwoliła wyłonić czołowe drużyny, które następnie awansowały do fazy pucharowej. Emocje stopniowo więc rosły, a dwie najlepsze ekipy ostatecznie dotarły aż do finału. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami organizatorów na finalistów czekała nie lada gratka, gdyż sędzią ich spotkania był Bartosz Frankowski, toruński arbiter, który już niedługo leci do Niemiec, gdzie będzie sędziował mecze podczas prawdziwych mistrzostw Europy. Na razie Frankowskiego czekała piłkarska rozgrzewka w Toruniu, gdzie miał okazję „gwizdać” młodym adeptom futbolu.