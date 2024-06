Plaża w Zalesiu czeka na odwiedzających – i to w zupełnie nowej odsłonie. Mamy zdjęcia!

– To całkiem ciekawe, bo boisko nie zawsze służy tylko do grania. Rozstawiliśmy tam namiot, gdzie urządzane jest wesele. Para młoda pobierze się na moście. Wyznaczyliśmy przestrzeń, by nikt nie przeszkadzał – opowiada Wojciech Paliwoda. – Cieszy nas to, że i takie atrakcje są u nas organizowane.

Rzeczywiście – ślubny namiot był niecodziennym widokiem, zwłaszcza na boisku. W otoczenie lasu wkomponował się jednak idealnie… Niedaleko boiska do gry w piłkę nożną stanęło też boisko do piłki siatkowej. Na plaży natomiast ustawiono plac zabaw w kształcie statku, z którego chętnie korzystają dzieci.

– Największą zmianą jest to, że zamontowaliśmy specjalny wyciąg do nart wodnych oraz rampy do wyskoków. To nowość i duża atrakcja – podkreślał dzierżawca terenu. – No i standardowo można też wypożyczyć rower wodny za 35 złotych za godzinę.