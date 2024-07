Toruń. Polonistka kontra były dyrektor SP 8. Biegli sprawdzą, czy oskarżony naprawdę choruje i nie może stawić się w sądzie

Proces apelacyjny nie może ruszyć. Czy oskarżony Grzegorz B. naprawdę choruje?

-Sędzia powołała trzech biegłych (określonych specjalności medycznych-przyp.red.) aby stwierdzili, czy oskarżony jest zdolny do stawienia się przed sądem. Dała na badanie 3 tygodnie i przestrzegła pełnomocnika oskarżonego, by ten nie przedłużał badania, bo ona to uzna za blokowanie rozprawy (oskarżony wcześniej oświadczył, że musi być na niej obecny, bo chce zabrać głos). Sędzia też pouczyła, że w razie utrudniania postępowania oskarżonemu grozi doprowadzenie siła lub areszt - przekazuje Dorota Olszewska-Sioma.

Kontrowersyjny wyrok Sadu Rejonowego, z którym nikt się nie zgadza

Zdaniem prokuratury i nauczycielki Grzegorz B. powinien zostać skazany i ukarany

Brak zgody na warunkowe umorzenie sprawy to także główne powody odwoływania się nauczycielki i jej adwokata. Dorota Olszewska-Sioma w swojej apelacji napisała m.in. takie słowa: "Zachowanie Grzegorza B. w trakcie 3 toczących się spraw (przed komisją dyscyplinarną dla nauczycieli, przed sądem pracy i teraz przed sądem karnym) nie daje moim zdaniem nadziei, że choćby w najmniejszym stopniu zrozumiał on swoją winę, przyjął ja do wiadomości i odczuł jakąkolwiek skruchę. (...) Nawet w mowie końcowej były dyrektor zaprzeczał udowodnionym faktom oraz twierdził, że to one jest ofiarą i ze to on ponosi największe koszta tej sprawy".