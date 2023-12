Jadłodzielnie w Toruniu po świętach Bożego Narodzenia. Czy torunianie chętnie dzielą się tym, co zostało w ich lodówkach?

Toruńskie jadłodzielnie – gdzie się znajdują?

Co można oddać do jadłodzielni i jak funkcjonują?

Każda z jadłodzielni czynna jest przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Każdy może przyjść i poczęstować się tym, co znajduje się na półkach lub podzielić się tym, czego nie zagospodaruje we własnym domu. Marnowanie żywności jest problemem powszechnym na całym świecie, a dzięki takim miejscom jak jadłodzielnie choć w jakimś stopniu można temu zaradzić. Do jadłodzielni można przynieść niemal wszystko, lecz są pewne wytyczne, których należy przestrzegać.

– Nie należy przynosić alkoholu, surowego mięsa i surowych jaj. Nie należy przynosić tam także produktów, które zostały już napoczęte lub mają wyraźne oznaki popsucia – mówi Michał Piszczek, koordynator toruńskich jadłodzielni. – A poza tym to można dać tam wszystko, co zalega w lodówce i czego nie chcemy pozbywać się za pomocą śmietnika.

Jadłodzielnie na okres poświąteczny nie przygotowywały się specjalnie. Funkcjonują normalnie, czekając na tych, którzy chcą podzielić się tym, co zalega im w domu. Niemniej wśród mieszkańców Torunia na najróżniejszych grupach na Facebooku zaczęły pojawiać się komunikaty, które informują co zrobić z jedzeniem, które zalega w lodówce, zwłaszcza teraz. Udowadnia to, że świadomość o marnowaniu żywności rośnie z każdym rokiem, a dzięki takim miejscom, jak jadłodzielnie, można uniknąć marnowania. Wiele osób w kryzysie bezdomności bądź tych ubogich może zyskać dla siebie coś pysznego. Ale i ci, którzy na co dzień niekoniecznie muszą martwić się o zapełnienie lodówki, mogą zyskać najróżniejsze smakołyki i wzbogacić swoją lodówkę.

