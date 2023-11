Podatek od balkonu. Kto go zapłaci i ile wynosi? Sprawdź

Mieszkania z balkonami

W ostatnich latach budownictwo mieszkaniowe jest w dobrej kondycji. Na terenie całej Polski powstaje bardzo dużo nowych osiedli i bloków. Budynki stawiane są w miejscach, gdzie do niedawne były tereny zielone. Nie brakuje jednak obiektów powstających chociażby na terenach po byłych fabrykach.

W ostatnich latach deweloperzy stawiali na budownictwo z dużymi balkonami. W bardzo wielu przypadkach do mieszkań liczących od 40 do nieco ponad 50 mkw. dołączano bardzo duże balkony, które często pomagały podjąć osobom decyzję o zakupie konkretnego mieszkania. Teraz okazuje się, że wielu miastach ich włodarze wprowadzają opłaty za posiadanie balkonu, a konkretnie za zajęcie pasa drogowego. Czy właściciele wszystkich mieszkań z balkonem powinni nastawić się na wyższe opłaty?