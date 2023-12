Sylwester w Toruniu. Gdzie go spędzić? Przegląd najciekawszych imprez sylwestrowych

Miejskiego sylwestra w Toruniu w tym roku znowu nie będzie. Nie oznacza to jednak, że torunianie nie będą mieli gdzie spędzić tego dnia. Wiele lokali znajdujących się na starówce, a także w innych rejonach miasta, organizuje w tym czasie specjalne imprezy. Gdzie i za ile można spędzić sylwestrową noc?

Moc sylwestrowych wrażeń w Toruniu. Gdzie na imprezę?

Ostatni miejski sylwester w Toruniu odbył się w 2020 roku. Rok później impreza ta została odwołana ze względu na panującą wówczas pandemię koronawirusa. W 2022 roku również miejskie świętowanie nie zostało zorganizowane ze względów ekonomicznych. W tym roku również go zabraknie. Nie oznacza to jednak tego, że torunianie i turyści tradycyjnie nie pojawią się na Rynku Staromiejskim, by wspólnie świętować o północy wejście w Nowy Rok, zwłaszcza że wielu z nich będzie w tym czasie bawić się w znajdujących się w pobliżu barach, restauracjach i klubach. Gdzie w Toruniu organizowane są noworoczne imprezy?

Sylwester w Teatrze Horzycy

31 grudnia w Teatrze im. Wilama Horzycy odbędzie się specjalny pokaz spektaklu pt. Kariera Nikodema Dyzmy. Spektakl odbywa się o godz. 17.00 oraz o godz. 21.00. Koszt pierwszego pokazu wynosi 100 złotych (I miejsca) lub 80 złotych (II miejsca). Drugi pokaz natomiast to koszt 150 złotych (I miejsca) lub 100 złotych (II miejsca).

W sprawie rezerwacji biletów należy zgłosić się do Biura Obsługi Widzów (tel. 56 622 55 97/694 90 74) lub udać się po ich zakup do kasy biletowej. Teatr zapewnia także opiekę nad dziećmi w trakcie spektaklu podczas pokazu o godz. 17.00. Odbędzie się wówczas akcja „Z dzieckiem do teatru”. Cena biletu dla dziecka wynosi 45 złotych.

Sylwester w Teatrze Muzycznym

Filmowo-musicalowy sylwester w Teatrze Muzycznym w Toruniu będzie podróżą przez najlepsze polskie oraz zagraniczne piosenki filmowe i musicalowe. Uczestnicy spektaklu będą mogli poczuć się jak na prawdziwym Broadwayu lub Gali Rozdania Oscarów. Urok starego kina oraz prawdziwy czerwony dywan – gwarantowane. W programie przewidziano także lampkę wina oraz poczęstunek. Start o godz. 20.00. Bilety w cenie 175 złotych do zakupu w kasie biletowej teatru.

Sylwester w CKK Jordanki

W CKK Jordanki z okazji wejścia w Nowy Rok odbędzie się Wielka Gala Sylwestrowa wraz ze specjalnym koncertem „Strauss-Andrus-TOS”. Nawiązuje ona do Koncertu Noworocznych Filharmoników Wiedeńskich. Będzie to niezwykle kunsztowna i oszałamiająca impreza, dzięki której wszyscy zgromadzeni w przeciągu kilku godzin przeniosą się do innych zakątków Europy. Koncert odbędzie się o godz. 17.00 oraz 20.30. Bilety do nabycia w kasie CKK Jordanki w cenie od 110 złotych.

Sylwester w Hotelu Przystanek Toruń & Restauracja Lokomotywa

Sylwestrowa impreza w klimacie podróży Orient Expressem. W ofercie znajdują się niezapomniane wspomnienia wzbogacone najlepszą muzyką oraz daniami z różnych zakątków świata, m.in. Turcji, Francji czy Węgier. Sylwestrowa zabawa potrwa od godz. 20.00 do godz. 4.00. Koszt uczestnictwa w wydarzeniu wynosi 460 zł za osobę.

Sylwester w Hotelu Copernicus

Sylwestrowa noc pt. Wielki błękit, to zejście do samych głębin oceanu w rytmie największych i najbardziej znanych przebojów, o które zatroszczy się DJ. W programie imprezy znajdują się m.in. 3-daniowa kolacja, bufet dań ciepłych i zimnych, open bar, fotobudka 360. Oprócz sylwestrowej imprezy w pakiecie znajdują się dwa noclegi w wybranym pokoju, śniadania w formie bufetu, dostęp do basenu, saun i jacuzzi. Cena 699 zł za osobę.

Sylwester w Studio Tańca Fantom

Taneczna noc zapowiada się w studio tańca Fantom! Dla wszystkich spragnionych zabawy w muzycznym klimacie przygotowano specjalną ofertę z jedzeniem, piciem i niezwykłą atmosferą. Bilety dostępne w cenie 85 złotych za osobę. Zapisy pod numerem telefonu 693 281 390.

Sylwester w Studio tańca Pyras

Impreza w złotym stylu! Studio tańca Pyras otwiera swoje drzwi dla tych, którzy chcą przetańczyć sylwestrową noc i podszlifować przy tym swoje umiejętności. Nie jest to impreza zasiadana, lecz dla każdego znajdzie się miejsce przy stole. Start o godz. 20.00. Aby się zapisać, należy wysłać wiadomość na adres e-mail: [email protected]. Cena w dniu sylwestra to 150 zł/os, wcześniej 130 zł/os.

Sylwester w restauracji Pueblo

Niecodzienna kolacja w meksykańskim stylu w sylwestrową noc odbędzie się w restauracji Pueblo przy ul. Podmurnej 18. Rozpocznie się o godz. 19.30. Koszt kolacji to 175 złotych, z czego 150 jest do wykorzystania na zamówienia z menu.

Sylwester w Pubie Kredens

Jedno z najpopularniejszych miejsc w Toruniu zaprasza na noc pełną zabawy. W Pubie Kredens odbędzie się impreza z muzyką w stylu lat 80, 90 i 00. Przygotowano dwa pakiety do wyboru dla imprezowiczów. Pakiet silver w cenie 219 złotych oraz pakiet gold w cenie 249 złotych. W każdym z nich obowiązuje jedzenie bez limitu.

Sylwester w Hex Club

Sylwestrowa noc spędzona w jednym z najpopularniejszych toruńskich klubów z pewnością ucieszy pasjonatów dobrej zabawy. W samym centrum miasta odbędzie się wystrzałowa impreza, którą poprowadzi DJ Funk Dee. Klub Hex oferuje dwa trzy pakiety dla klubowiczów:

Pakiet Standard w cenie 70 zł/os, dostępny przez całą noc oraz w przedsprzedaży.

Pakiet De Luxe w cenie 110 zł/os, dostępny w przedsprzedaży. Obejmuje on wstęp do lokalu, miejsce siedzące przy stoliku 4-osobowym, kieliszek prosecco przed północą.

Pakiet VIP w cenie 250 zł/os, dostępny w przedsprzedaży. Obejmuje on miejsce siedzące w pokoju VIP oraz 100 złotych do wykorzystania na barze.

Sylwester w klubie Kadr

Klub Kadr przygotował specjalną ofertę dla miłośników dobrej muzyki i najróżniejszych trunków. Dla wszystkich klubowiczów przygotowano -50% na cały asortyment, możliwość rezerwacji stolików, a także możliwość przyniesienia własnego jedzenia i alkoholu. Wstęp do lokalu objęty jest ceną 90 złotych.

Sylwester w TUTU

Bar TUTU przygotował specjalną imprezową ofertę dla miłośników muzyki i trunków. Dla wszystkich zgromadzonych przygotowano -50% na cały asortyment, możliwość rezerwacji stolików, także tych bilardowych, oraz możliwość przyniesienia własnego jedzenia i alkoholu. Wstęp do lokalu objęty jest ceną 100 złotych.

Sylwester w Wehikule Czasu

Wehikuł Czasu przeniesie wszystkich miłośników imprez do lat 80 i 90. Wstęp przez całą noc oraz rezerwacje stolików są bezpłatne. Przygotowano także wiele promocji na barze, z których mogą skorzystać klubowicze.

Sylwester w Lizard King

Lizard King to jedno z popularniejszych miejsc w Toruniu, które z okazji sylwestra oferuje możliwość wzięcia udziału w przygotowanej imprezie. Zainteresowani mogą skorzystać z rezerwacji miejsca, powitalnego drinka, lampki wina musującego o północy oraz możliwości wykupienia kolacji. Cena za wejście rozpoczyna się od 50 złotych.

Sylwester w klubie Arsenal

Arsenal zaprasza wszystkich miłośników imprez na jedyną taką imprezę w roku. Dla wszystkich klubowiczów przewidziano możliwość wykupienia specjalnej loży wraz z pakietem trunków. Koszt rezerwacji loży dla 6 osób to 600 złotych. Dla wszystkich, którzy tę noc chcą spędzić w klubie, przewidziano wejściówki w wysokości 50 złotych.

