Ponad 20 wykroczeń w 2h w rejonie przejść dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy

Policjanci, wspólnie z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, przeprowadzili kolejne działania mające na celu egzekwowanie prawidłowych zachowań na przejściach dla pieszych. To nie pierwsza tego typu akcja, do której wykorzystano system monitoringu ITS.

W miniony wtorek (14 maja) w godzinach 8-10 policjanci obserwowali ruch w rejonie przejść dla pieszych na ulicy Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Na bieżąco reagowali na wykroczenia popełniane przez pieszych, którzy za nic mieli czerwone światło.

Ich reakcja poprzedzona była informacją z systemu ITS obsługiwanego przez pracowników Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, którzy wspólnie z policjantem, na ekranach monitoringu znajdującego się w ich siedzibie przy ulicy Toruńskiej 180a w Bydgoszczy, obserwowali te przejścia i zachowania uczestników ruchu drogowego.

Tylko w ciągu dwugodzinnych działań zarejestrowano aż 22 rażące wykroczenia, polegające na przechodzeniu lub przebieganiu przez jezdnię lub torowisko tramwajowe na czerwonym świetle.

Policjanci zapowiadają, że tego typu działania będą kontynuowane.