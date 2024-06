Nowe trasy i nowe tramwaje: 10 lat temu rozpoczęła się w Toruniu komunikacyjna rewolucja

Uruchomienie trasy tramwajowej na Bielany, do pętli "Uniwersytet" przy Szosie Okrężnej było wielkim wydarzeniem. Od lat w tej sferze nic się w Toruniu nie działo. W latach 80. tramwaje zaczęły jeździć trasą W-Z, czyli ulicami Kraszewskiego, Bema i Czerwoną Drogą oraz ulicą Odrodzenia. Pojechały też przez osiedle Na Skarpie do pętli "Olimpijska". Na kolejne, podobnie jak na zakup nowych tramwajów, zwłaszcza w czasach transformacji ustrojowej, nie było pieniędzy.

Nowa trasa tramwajowa w Toruniu: od 10 lat do pętli "Uniwersytet"

Sytuacja zmieniła się z wejściem Polski do Unii Europejskiej i uruchomieniem jej funduszy także na inwestycje komunikacyjne. Od 2007 roku trwały przygotowania do budowy trasy tramwajowej na Bielany. Inwestycja była częścią projektu „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013”, finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Z tego źródła pokryto zdecydowaną większość kosztów inwestycji.

Trasę tramwajową na Bielany budowała od końca 2010 roku na zlecenie miasta firma Budimex. Nowe torowisko ułożono od skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Bema i Broniewskiego. Trasa pobiegła ulicami Sienkiewicza i Gagarina oraz Szosą Bydgoską. Przede wszystkim miała zapewnić sprawne połączenie kampusu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na Bielanach z centrum Torunia oraz innymi jego częściami. Na sporym fragmencie ulicy Gagarina tory zostały ułożone na terenie zielonym. Było to pierwsze w Toruniu tzw. zielone torowisko.

Nowa trasa tramwajowa w Toruniu: z nowym węzłem i tramwajami

"Jedynki" i "siódemki" między pętlą przy Szosie Okrężnej a tymi na wschodnim krańcu Torunia jeżdżą przez aleję Solidarności, gdzie równolegle z trasą na Bielany budowany był węzeł przesiadkowy. To było pierwsze takie komunikacyjne rozwiązanie w mieście. Węzeł w alei Solidarności także został oddany do użytku w czerwcu 2014 roku. Obecnie zatrzymują się tu tramwaje kilku oraz autobusy kilkunastu linii. Pasażerowie mogą się tu przesiadać z pojazdu do pojazdu. Kolejne węzły powstały w alei św. Jana Pawła II i przy dworcu Toruń Miasto.

Koszty budowy węzła w alei Solidarności także zostały w zdecydowanej większości pokryte z funduszy unijnych, w ramach wspomnianego projektu. Dzięki podobnemu finansowemu wsparciu udało się też Miejskiemu Zakładowi Komunikacji kupić nowe tramwaje. Swingi wyprodukowane przez bydgoską firmę PESA pojawiły się w Toruniu także w roku 2014. Zaczęły kursować również nową trasą na Bielany. Ten zakup także był wielkim wydarzeniem, gdyż poprzednio nowe tramwaje pojawiły się w Toruniu w latach 80. W sumie na przełomie lat 2014-2015 MZK kupił 17 swingów, a pięć kolejnych - na przełomie 2021/2022.