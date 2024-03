Poważne przepisy mogą mieć potencjał znacząco wpłynąć na życie wielu rodzin w Polsce

Program "Aktywny Rodzic" – Babciowe Wsparcie

Ustawa budżetowa przewiduje wprowadzenie programu "Aktywny Rodzic," zwany także "babciowym." To finansowe wsparcie dla kobiet, które po urodzeniu dziecka chcą powrócić do pracy. Początkowo zakładane na poziomie 1500 złotych miesięcznie, jednak zabezpieczono na ten cel aż 1,5 miliarda złotych, co może oznaczać wyższą kwotę lub zmiany w zasadach przyznawania środków.