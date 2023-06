Helikopter Black Hawk w akcji w Toruniu. Tak na Wiśle radzą sobie kontrterroryści [zdjęcia]

Terroryści opanowali barkę na Wiśle przewożącą chemikalia. Po nieudanych negocjacjach do akcji ruszyli policyjni kontrterroryści, którzy odbili zakładnika przy pomocy śmigłowca Black Hawk. Tak wyglądały ćwiczenia "Wisła" w Toruniu. Na koniec na barce wybuchł pożar, a strażacy gasili go z łodzi.

Kilka zamaskowanych osób podpływa łódką do barki na Wiśle, którą transportowane są beczki z chemikaliami. Opanowują ją po sterroryzowaniu załogi. Sytuację na barce zauważa spacerujący nad Wisłą mężczyzna. Alarmuje policję. Nad Wisłę zostaje wysłany patrol prewencji, potem na rzekę rusza patrol wodny. Na barce padają strzały. Mężczyźni, którzy ją opanowali, nie słuchają wezwań policjantów do poddania się. Przedstawiają za to żądania - chcą zwolnienia z więzienia swego kolegi oraz miliona złotych.

Kontrterroryści nadlatują helikopterem

Informacja o sytuacji na Wiśle dociera do komendanta wojewódzkiego policji. Powiadomione zostają też inne służby. Powstaje sztab kryzysowy. Do barki podpływają łódką policyjni negocjatorzy. Terroryści żądają podstawienia łódki dla nich. Nią jeden z nich ucieka. W pościg za nim ruszają policjanci na łodziach. Sytuacja zaostrza się, gdy mężczyźni, którzy pozostali na barce, wrzucają do Wisły beczkę z chemikaliami. Ranią też zakładnika. Wtedy zapada decyzja o wzięciu barki szturmem przez policyjnych kontrterrorystów.

Kontrterroryści nadlatują nad barkę helikopterem Black Hawk. Po linach zostali opuszczeni na jej pokład. Szybko ją opanowują, odbijają postrzelonego zakładnika, zatrzymują terrorystów. Dostarczonego do brzegu rannego przejmuje pogotowie ratunkowe. Kontrterroryści po akcji z barki zabiera helikopter. Odlatują przyczepieni po dwóch do liny, metodą na tzw. winogrono. Na koniec wybucha na barce pożar. Do akcji ruszają strażacy. Gaszą pożar z łódki.

Ćwiczenia na Wiśle

Taki był scenariusz ćwiczeń "Wisła 2023", zorganizowanych na wysokości Przystani Toruń przez Komendę Wojewódzką Policji i Komendę Miejską Policji w Toruniu.

- Ćwiczenia mają na celu doskonalenie przyjętych procedur i algorytmów w trakcie realizacji czynności służbowych, prawidłowej organizacji przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i kierowaniem działaniami policyjnymi oraz koordynację współpracy z innymi podmiotami: Państwową Strażą Pożarną w Toruniu, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Państwowym Gospodarstwem Wodnym "Wody Polskie", Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim i Urzędem Miasta Torunia. Wzięli w niej udział policjanci różnych komórek organizacyjnych - wyjaśnia nadkom. Przemysław Słomski z Komendy Wojewódzkiej Policji.

Ćwiczenia obserwowali między innymi nadinsp. Piotr Leciejewski, prezydent Torunia Michał Zaleski i uczniowie klasy policyjnej z II Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. - Przebieg ćwiczeń został nagrany. Mamy materiał do analizy, do wprowadzenia ewentualnych poprawek w działaniach naszych i innych służb - dodaje nadkom. Słomski.