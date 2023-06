Tramwaj na Jar w Toruniu. Budowa trasy zbliża się do końca, co jeszcze zostało do zrobienia?

Trasa tramwajowa na Jarze: tu trwają już odbiory robót

Osiedle Jar to osiedle zmian. I nie chodzi tylko o nową nazwę. Powstają ulice, bloki, trwa budowa linii tramwajowej... Jar zmienia się na naszych oczach. Sprawdzamy, co słychać na najszybciej…

Skrzyżowanie na Legionów gotowe dla pociągów

Przypomnijmy, że będzie to jedyne w Polsce skrzyżowanie kolejowo-tramwajowe. Tory przecinają się tu pod kątem nieco ponad 79 stopni. Tory tramwajowe są ciut powyżej toru kolejowego. Skrzyżowanie zostało tak zaprojektowane, że każde z czterech kół wózka tramwaju będzie osobno przejeżdżać przez tor kolejowy. Konstrukcja skrzyżowania ma umożliwiać pociągom zmierzającym do stacji paliw w Zamku Bierzgłowskim oraz w odwrotnym kierunku przejazd przez nie z prędkością maksymalną 60 kilometrów na godzinę. Do tylu on się jednak nie rozpędzi. Uniemożliwia to kiepski stan toru kolejowego poza skrzyżowaniem. Pociąg może nim jechać maksymalnie 20 km/h.